В настоящее время суд рассматривает вопрос об открытии производства по этому административному делу.

Председатель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксёнов подал в суд из-за применения к нему санкций.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева.

Отмечается, что в суд поступил иск от Аксёнова к Совету национальной безопасности и обороны Украины, где третьими лицами выступают президент Украины Петр Порошенко, Кабинет министров, Служба безопасности и Национальный банк.

Читайте такжеГПУ завершила досудебное расследование против Поклонской и других "должностных лиц" Крыма

"Истец просит суд признать противоправным и отменить решение СНБОУ "О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в части включения Сергея Аксёнова в перечень лиц, в отношении которых применяются санкции", - говорится в сообщении.

В настоящее время суд рассматривает вопрос об открытии производства по этому административному делу.