ЕС уже несколько месяцев работает над новыми санкциями против РФ из-за Керченского моста – Климкин

Глава МИД Павел Климкин уверяет, что решение относительно новых санкций обязательно будет принято.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что в Европейском Союзе несколько месяцев обрабатывают вопросы усиления санкций против Российской Федерации за незаконное строительство Керченского моста в оккупированный Россией Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал во время общения с журналистами в Киеве.

В частности, его спросили о перспективах расширения Евросоюзом санкций против российских компаний, привлеченных к незаконному сооружению моста через Керченский пролив.

"ЕС рассматривает это", - заявил министр и добавил, что в Европейском Союзе в этом вопросе должна быть полная поддержка со стороны всех 28 стран-членов.

"Сам процесс происходит, увы, с одной стороны, не очень быстро, но решение обязательно принимается", - заявил Климкин.

"Когда я говорил, что обязательно будут санкции за так называемые "крымские выборы", они есть, но их проработка длилась несколько месяцев. Так же несколько месяцев будет продолжаться проработка новых санкций", - заявил министр.

Также он отметил, что сегодня формально вступили в силу санкции США, введенные после отравления экс-полковника российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

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"Вы видите, что санкционное давление растет. Оно растет со стороны Соединенных Штатов, оно растет со стороны Европы. Оно не просто ощутимо, оно закрывает России возможность развиваться и чувствовать себя как цивилизованная страна", - заявил Климкин.

"И это давление работает сейчас и обязательно сработает дальше, а мы будем работать со всеми, чтобы не только расширять чисто арифметически эти санкции, увеличивать количество компаний и так далее, а чтобы эти санкции системно влияли на Россию", - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, 31 июля Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному сооружению моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым. Под санкции попали АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ групп), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» и «АО «ВАД».

В ЕС напомнили, что другие ограничительные меры введены из-за ситуации в Украине, касающиеся конкретных секторов российской экономики - банковского, финансового и энергетического. Эти санкции действуют до 31 января 2019 года. Кроме того, санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу с международными партнерами Украины с целью ужесточения санкций против российского агрессора из-за оккупации украинских территорий - Крыма и Донбасса.

Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны рассмотреть проект распоряжения о введении санкций против 19 юридических и 22 физических лиц Российской Федерации, которые касаются незаконного сооружения Керченского моста с территории России в оккупированный ею Крым.