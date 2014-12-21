За сутки в зоне АТО ранены четверо военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.

"За последнюю суток погибших среди украинских военных нет. Четыре получили ранения", - сказал Лысенко.

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Он отметил, что в течение суток противник 21 раз обстрелял позиции украинских силовиков, в том числе из стрелкового оружия - Донецкий аэропорт.