За сутки в зоне АТО ранены четверо военных
13:16, 21 декабря 2014Политика
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В течение суток в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе получили ранения четверо украинских военнослужащих.
За сутки ранены четверо военных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер АТО Андрей Лысенко.
"За последнюю суток погибших среди украинских военных нет. Четыре получили ранения", - сказал Лысенко.
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Он отметил, что в течение суток противник 21 раз обстрелял позиции украинских силовиков, в том числе из стрелкового оружия - Донецкий аэропорт.
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