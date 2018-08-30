Журналисты обнародовали рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины

Список самых влиятельных людей страны был сформирован с участием 83 экспертов.

Журнал "Новое время страны" обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины.

Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов - владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины, а третьим стал глава МВД Арсен Аваков. Список самых влиятельных людей страны НВ был сформирован с участием 83 экспертов.

"Среди завсегдатаев рейтинга большинство составляют либо политики со стажем и бизнес-прошлым, или миллиардеры и мультимиллионеры, которые подпадают под классическое определение олигархов", - отмечают журналисты.

Семь человек, включая Порошенко, Ахметова, миллиардера Виктора Пинчука и лидера Батькивщины Юлию Тимошенко, фигурировали в подобных топ-100 12 раз из 12 возможных.

Среди тех, кто минимум восемь раз за все эти годы оказывался в числе фигурантов Топ-100 самых влиятельных, представлена почти вся нынешняя элита.

Топ-100 самых влиятельных людей Украины

1. Петр Порошенко, президент Украины

2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины

3. Арсен Аваков, глава МВД

4. Юлия Тимошенко, народный депутат, председатель ВО "Батькивщина"

5. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы "Приват"

6. Владимир Гройсман, премьер-министр Украины

7. Юрий Косюк, владелец и исполнительный директор МХП

8. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group

9. Александр Турчинов, секретарь СНБО

10. Артем Сытник, глава НАБУ

11. Святослав Вакарчук, музыкант, лидер группы "Океан Эльзы"

12. Юрий Луценко, генеральный прокурор Украины

13. Сергей Левочкин, народный депутат от "Оппозиционного блока", бизнесмен

14. Дмитрий Фирташ, бизнесмен, владелец Group DF

15. Виталий Кличко, мэр Киева

16. Андрей Веревский, совладелец холдинга "Кернел Групп"

17. Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт"

18. Мари Йованович, посол США в Украине

19. Игорь Кононенко, бизнесмен, народный депутат от БПП

20. Виталий Хомутынник, бизнесмен, народный депутат, сопредседатель депутатской группы "Видродження"

21. Алексей Вадатурский, гендиректор агрокомпании "Нибулон"

22. Олег Ляшко, народный депутат, глава "Радикальной партии"

23. Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине

24. Андрей Коболев, глава правления НАК "Нафтогаз Украины"

25. Виктор Медведчук, политик и бизнесмен, глава организации "Украинский выбор"

26. Галина и Александр Гереги, собственники сети гипермаркетов "Эпицентр"

27. Юрий Бойко, народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционного блока"

28. Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH

29. Ульяна Супрун, и. о. министра здравоохранения Украины

30. Филарет, глава Украинской православной церкви Киевского патриархата

31. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции

32. Вадим Новинский, бизнесмен, народный депутат от "Оппозиционного блока"

33. Мустафа Джемилев, лидер крымских татар, народный депутат от БПП, уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа

34. Вячеслав Климов, бизнесмен, основатель и совладелец "Новой Пошты"

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35. Анатолий Гриценко, лидер партии "Гражданская позиция"

36. Виктор Иванчик, акционер и гендиректор агропромышленного холдинга "Астарта"

37. Андрей Парубий, спикер Верховной рады Украины, народный депутат от "Народного фронта"

38. Ирина Геращенко, первый вице-спикер Верховной рады, народный депутат от БПП

39. Нина Южанина, глава комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от БПП

40. Андрей Садовый, мэр Львова, лидер партии "Самопомич"

41. Игорь Грынив, народный депутат Украины от БПП

42. Оксана Маркарова, и. о. министра финансов Украины

43. Лилия Гриневич, министр образования Украины

44. Василий Ломаченко, боксер, чемпион мира WBA в легком весе, суперчемпион WBA

45. Сергей Жадан, поэт и писатель

46. Владимир Зеленский, шоумен, актер, продюсер, худрук студии "Квартал 95"

47. Евгений Комаровский, педиатр, телеведущий, писатель

48. Александр Усик, боксер, абсолютный чемпион мира

49. Олег Прохоренко, председатель правления "Укргаздобычи"

50. Оксана Сыроид, вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от "Самопомочи"

51. Василий Хмельницкий, бизнесмен, основатель UFuture Investment Group и K.Fund

52. Степан Полторак, министр обороны Украины

53. Юлия Мостовая, главный редактор издания "Зеркало недели"

54. Василий Грицак, глава СБУ

55. Элина Свитолина, теннисистка, седьмая ракетка мира по версии WTA

56. Онуфрий, глава Украинской православной церкви Московского патриархата

57. Андрей Ставницер, совладелец и гендиректор порта TIC, совладелец терминала MV Cargo

58. Геннадий Кернес, мэр Харькова

59. Виталий Ковальчук, первый замглава Администрации президента Украины, представитель президента в Кабмине

60. Яков Смолий, глава Нацбанка Украины

61. Игорь Гуменной, основатель, владелец и президент компании UBC Group

62. Константин Жеваго, народный депутат, совладелец и исполнительный директор компании Ferrexpo

63. Борис Филатов, мэр Днепра

64. Ирина Луценко, народный депутат от БПП, представитель президента в парламенте

65. Александр Галантерник, бизнесмен

66. Сергей Березенко, народный депутат, замглавы фракции БПП

67. Мустафа Найем, народный депутат от БПП

68. Александр Грановский, народный депутат от БПП

69. Владимир Арьев, народный депутат от БПП, вице-президент ПАСЕ

70. Владислав Рашкован, заместитель исполнительного директора МВФ от Украины

71. Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

72. Назар Холодницкий, заместитель генерального прокурора, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры

73. Мирослав Продан, и.о. главы ГФС Украины

74. Вадим Рабинович, бизнесмен и народный депутат от "Оппоблока", лидер партии "За життя"

75. Павел Фукс, бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group, соорганизатор строительства мемориального комплекса Бабий Яр

76. Сергей Пашинский, народный депутат от "Народного фронта", глава Комитета по национальной безопасности и обороне

77. Владимир Костельман, гендиректор и совладелец Fozzy Group

78. Виталий Антонов, глава набсовета "Галнафтогаза"

79. Владислав Чечеткин, основатель и совладелец интернет-магазина Rozetka.ua

80. Ярослав Юрчишин, глава Transparency International Ukraine

81. Григорий и Игорь Суркисы, бизнесмены

82. Святослав Шевчук, глава УГКЦ

83. Ольга Кудиненко, основательница благотворительного фонда "Таблеточки"

84. Сергей Лещенко, народный депутат от БПП

85. Геннадий Буткевич, основатель и совладелец корпорации АТБ

86. Виктория Тигипко, бизнесмен, основатель фонда TA Ventures, президент ОМКФ

87. Тарас Кицмей, сооснователь и член правления компании SoftServe

88. Борис Гудзяк, епископ, президент Украинского католического университета

89. Константин Григоришин, бизнесмен, владелец ФПГ "Энергетический стандарт"

90. Ирина Бекешкина, социолог, директор фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива"

91. Ярослав Грицак, историк, профессор Украинского католического университета, директор Института исторических исследований ЛНУ

92. Андрей Пышный, глава "Ощадбанка"

93. Олег Гладковский, первый заместитель секретаря СНБО

94. Филя Жебровская, глава наблюдательного совета "Фармак"

95. Влад Троицкий, режиссер, основатель театра Дах, групп Дахабраха и Dakh Daughters, проекта Nova Opera, фестиваля "Гогольfest"

96. Павел Климкин, глава МИД Украины

97. Сергей Лозница, кинорежиссер, обладатель награды Особый взгляд Каннского кинофестиваля

98. Виталий Портников, журналист, блогер, ведущий телеканала "Эспрессо" и "Радио Свобода"

99. Ахтем Сеитаблаев, кинорежиссер, актер

100. Олег Винник, певец

Читайте полный текст материала в свежем номере журнала "Новое время" - №31 от 30 августа 2018 года