Геращенко: у нас есть тревожная информация об ухудшении состояния здоровья Сенцова и Балуха

Геращенко отметила, что пока Москва не даст отмашки, не будет никаких продвижений в вопросе освобождения заложников и поиска пропавших.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко сообщила о тревожной информации относительно состояния здоровья Владимира Балуха, Олега Сенцова и других политзаключенных.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook после встречи с омбудвумен Людмилой Денисовой по ситуации с пленными и политзаключенными.

«Имеем тревожную информацию об ухудшении состояния здоровья Владимира Балуха, Олега Сенцова, других. К сожалению, ни одного ответа на все предложения в РФ в рамках гуманитарной подгруппы в Минске, через МИД или институт омбудсменов о передаче граждан РФ, осужденных за терроризм, диверсии, участие в боевых действиях, в обмен на освобождение украинцев, нет», – отметила Геращенко.

Читайте такжеПомпео в разговоре с Лавровым затронул ситуацию с Сенцовым

Она сообщила, что также была обсуждена проблема украинских рыбаков, которых задержала оккупационная власть и насильно удерживает в оккупированном Крыму и вопросы осужденных приговорам украинских судов до февраля 2014 года, отбывающих наказание на оккупированных территориях и мечтающих о перемещении на территории, подконтрольные украинской власти.

«Эти граждане, которые осуждены за преступления, также являются украинскими гражданами. Украинская сторона готова содействовать их перемещению, офис уполномоченной (Денисовой – ред.) готов этим заниматься (ибо имеет соответствующие обращения от семей и от самих осужденных). Уже 4 раза в рамках минской группы я передавала представителям ОБСЕ эту информацию и соответствующие контакты офиса, но нет подвижек и в этом вопросе из-за искусственных преград со стороны ОРДЛО», – добавила она.

Геращенко отметила, что пока Москва не даст отмашки, не будет никаких продвижений в вопросе освобождения заложников и поиска пропавших. «К сожалению, Кремль не заинтересован в прогрессе в этих важных вопросах», – подчеркнула она.