Боевики ночью из танка, минометов и артиллерии обстреливали военных

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Незаконные вооруженные формирования применяли стрелковое оружие, гранатометы, минометы и артиллерию.

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Из стрелкового оружия боевики обстреляли Орехово и окраине Сокольников. Гранатометами было обстреляно Никишино.

Также минометному обстрелу подверглись населенные пункты Горный и Майорск, а по поселку Крымское террористы вели артиллерийский огонь.

Больше всего этой ночью досталось населенном пункта Пески. Там после 23 часов террористы обстреливали наши позиции не только из стрелкового оружия и минометов, но и из танка.