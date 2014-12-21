Боевики ночью из танка, минометов и артиллерии обстреливали военных
09:15, 21 декабря 2014Политика
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Начиная с 18 часов вчерашнего дня до 6 утра сегодня, в зоне АТО террористами осуществлено 9 обстрелов.
Вносі в зоне АТО было 9 обстрелов / facebook.com/iv.bogdan
Об этом сообщает пресс-центр АТО.
Незаконные вооруженные формирования применяли стрелковое оружие, гранатометы, минометы и артиллерию.
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Из стрелкового оружия боевики обстреляли Орехово и окраине Сокольников. Гранатометами было обстреляно Никишино.
Также минометному обстрелу подверглись населенные пункты Горный и Майорск, а по поселку Крымское террористы вели артиллерийский огонь.
Больше всего этой ночью досталось населенном пункта Пески. Там после 23 часов террористы обстреливали наши позиции не только из стрелкового оружия и минометов, но и из танка.
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