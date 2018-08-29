Экс-замглавы администрации Януковича Портнов получил в управление телеканал NewsOne

Владелец телеканала Владимир Мураев подписал с ним договор, о передаче управления каналом Портнову на три года.

Владимир Мураев передал управление каналом NewsOne бывшему заместителю главы Администрации президента Виктора Януковича Андрею Портнову.

Об этом Портнов сообщил на своей странице в Facebook.

"Информирую, что позавчера в Вене подписал соглашение об управлении телеканалом NewsOne. Собственник ста процентов уставного фонда компании Владимир Мураев передал мне телеканал в управление сроком на три года", - говорится в сообщении.

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Согласно договору, Мураев не имеет права вмешиваться в деятельность Портнова по управлению каналом, а также расторгать договор в одностороннем порядке. При желании Мураева продать канал, согласно договору, Портнов - первый в очереди покупателей.

"Планирую проявлять уважение ко всем, кто причастен к созданию и работе телеканала, его менеджменту и журналистам, обеспечить их максимальную независимость и защищённость от давления правоохранителей и администрации Президента, доступ всех политических сил и кандидатов в Президенты к информационным возможностям телеканала", - написал Портнов.