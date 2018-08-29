Посол: австрийцы знают о "нечто ужасном" в Украине и не будут выступать за отмену санкций против РФ

По словам дипломата, последовательная линия Австрии, которая озвучивается на всех уровнях и зафиксирована в коалиционном договоре, заключается в сохранении антироссийских санкций.

Последовательная линия австрийского правительства, которая озвучивается на всех уровнях и зафиксирована в коалиционном договоре, заключается в сохранении антироссийских санкций

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

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"Австрийцы понимают, что в Украине происходит что-то ужасное. Они понимают, что это война. Они не чувствуют для себя угрозы, но сильно сочувствуют. Они пытаются помогать так, как могла бы помогать нейтральная страна. Они помогают с отдыхом украинских детей, лечат наших солдат, потерявших конечности на войне", - сказал посол.

По его словам, последовательная линия Австрии, которая озвучивается на всех уровнях и зафиксирована в коалиционном договоре, заключается в сохранении антироссийских санкций. Канцлер Курц, в частности, всегда подчеркивает, что страна движется в фарватере европейской политики в отношении России. При этом он считает, что можно будет говорить о постепенном снятии санкций, когда Россия начнет выполнять условия.

Как сообщал УНИАН, 19 августа российский лидер Владимир Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии – 53-летней Карин Кнайсль, после чего ее раскритиковали другие политики и даже призвали уйти в отставку.