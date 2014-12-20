Яценюк надеется, что принцип "крышевать и карать" исчезнет из правоохранительной системы

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк надеется, что принцип «Служить и защищать» вытеснит из правоохранительной системы позорное «Крышевать и карать».

Об этом говорится в размещенном на Правительственном портале приветствии премьер-министра Украины по случаю Дня милиции.

Как отметил Яценюк в своем приветствии, «сегодня мы адресуем слова благодарности тем, кто круглосуточно, нередко рискуя собственной жизнью, служит делу мира и спокойствия украинских граждан».

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Премьер-министр подчеркнул, что правоохранительная система в настоящее время стоит перед необходимостью последовательных реформ и глубокой очистки. «Мы обязательно избавимся от коррупционеров, изменников, казнокрадов, всех тех, кто использовал мундир для собственной наживы. Верю, что принцип «Служить и защищать» навсегда вытеснит позорное «Крышевать и карать», - подчеркнул он.

Яценюк отметил, что «в стране создана Национальная гвардия и добровольческие территориальные объединения, которые одними из первых встали на защиту Отчизны. Сегодня среди тех, кто одевает форму работника милиции, все больше настоящих патриотов, готовых на подвиг и самопожертвование. Эти люди самоотверженно выполняют свой долг перед собственным народом и делами завоевывают его высокое доверие».

Яценюк пожелал правоохранителям стойкости, бдительности и несокрушимости, а работникам внутренних дел, отдавшим жизнь за наше право жить в мирной и безопасной стране, - вечная память.