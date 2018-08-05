Атаку российских "троллей" на президента Италии будут расследовать как терроризм

В ночь на 28 мая, за несколько часов после того, как президент Италии отказался назначать евроскептика Паоло Савона министром финансов, против него была совершена массированная атака в соцсетях.

Расследование массированной атаки российской "фабрики троллей" в соцсетях на президента Италии Серджио Маттарелла будет поручено специалистам по борьбе с терроризмом.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA, передает «Украинская правда».

Отмечается, что прокуратура Рима в ближайшие дни начнет расследование атак "троллей" на президента Италии в соцсети "Твиттер", после чего дело будет передано борцам с терроризмом.

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Также ожидается, что в понедельник, 6 августа, парламентский комитет Службы разведки и безопасности (COPASIR) заслушает по поводу факта атаки в соцсети отчет директора итальянской секретной службы DIS Алессандро Панса.

В ночь на 28 мая, за несколько часов после того, как президент Италии отказался назначать евроскептика Паоло Савона министром финансов, против него была совершена массированная атака в соцсетях.

В частности, в Twitter наблюдалась аномальная активность, когда в течение нескольких минут были сделаны посты против Маттарелли из более 400 профилей. Как отмечает ANSA, следы всех профилей вели к одному источнику – российской "фабрики троллей".

В заметках президента Маттареллу, часто в вульгарной форме, призвали уйти в отставку.

После отказа президента Италии утверждать кандидатуру Паоло Савоны на должность министра финансов, попытка партий "Лига" и "Движение 5 звезд" сформировать правительство провалилась. Обе партии известны пророссийской политикой. Обе выступают против санкций ЕС в отношении России и появляются в поддерживаемых Кремлем СМИ, в частности на RT и Sputnik.