Туск: Россия является "стратегической проблемой Европы", а не Украины

«Мы не должны только реагировать и обороняться. Будучи европейцами, мы должны вновь обрести уверенность в себе и осознать наши сильные стороны», - сказал он на саммите ЕС в Брюсселе, передает Громадське.

По его убеждению, именно Россия является «стратегической проблемой Европы, а не Украины.

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«Сегодня Россия является нашей стратегической проблемой, а не Украины. Самым большим вызовом сегодня является российский подход не только к Украине, но и в ЕС », - считает Туск.

В свою очередь, во время саммита канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции против России будут отменены лишь после того, как конфликт в Украине будет урегулирован.