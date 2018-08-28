Глава МИД Канады отложила визит в Украину из-за срочных переговоров в Вашингтоне

Фриланд отменила визит в Украину в связи со срочными переговорами относительно североамериканского соглашения о свободной торговле.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд отменила визит в Украину в связи со срочными переговорами относительно североамериканского соглашения о свободной торговле.

Об этом посол Канады в Украине Роман Ващук сообщил в Twitter.

«В связи со срочными событиями и переговорами вокруг североамериканской зоне свободной торговли NAFTA, Министр иностранных дел Христя Фриланд откладывает визиты в Киев и Париж, и отправляется в Вашингтон», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, МИД Украины анонсировал на 27-29 августа рабочий визит Фриланд. "Целью визита является поддержка украинско-канадского политического диалога. Ожидается обсуждение вопросов взаимодействия на международной арене, в частности, относительно противодействия российской агрессии и дальнейшего укрепления особого партнерства", - говорилось в сообщении.

В рамках визита на 28 августа было запланировано проведение переговоров и совместной пресс-конференции министров иностранных дел Украины и Канады. Также запланированы встречи с руководством государства и руководителями ряда министерств. Кроме того, глава МИД Канады должна была принять участие в пленарном заседании XIII совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

Как сообщал УНИАН, недавно Помпео обсудил с главой МИД Канады ситуацию в Украине.