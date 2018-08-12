Помпео обсудил с главой МИД Канады ситуацию в Украине

Отмечается, что одной из тем беседы была Украина.

Государственный секретарь провел телефонные переговоры с главой МИД Канады Христей Фриланд.

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Госдеп.

Отмечается, что одной из тем беседы была Украина.

"Госсекретарь Майкл Помпео пообщался сегодня с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Они обсудили спор между Саудовской Аравией и Канадой по поводу призыва Канады к освобождению активистов. Секретарь также обсудил Иран и Украину", - сообщили в Госдепе.