Помпео обсудил с главой МИД Канады ситуацию в Украине

05:01, 12 августа 2018
Политика
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Госсекретарь США Майк Помпео / REUTERS

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Об этом сообщает Новое время со ссылкой на Госдеп.

Отмечается, что одной из тем беседы была Украина.

"Госсекретарь Майкл Помпео пообщался сегодня с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд. Они обсудили спор между Саудовской Аравией и Канадой по поводу призыва Канады к освобождению активистов. Секретарь также обсудил Иран и Украину", - сообщили в Госдепе.

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Теги: #Майк Помпео#Христя Фриланд