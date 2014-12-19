В "Айдаре" уточнили количество погибших бойцов в районе Счастья

Об этом Громадському сообщил по телефону начальник медицинской службы "Айдара". По его словам, легко раненый боец эвакуирован в 59-й госпиталь. Поскольку состояние двух других тяжелое, они не подлежат эвакуации. Их состояние должно стабилизироваться.

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"Нам готовы предоставить и наземный и авиатранспорт для транспортировки раненых", - заверил врач.

При этом он опроверг информацию, распространенную волонтером Юрием Касьяновым, о нападении на местную больницу и гибель трех бойцов батальона. "В больницу города Счастье нападения не было, никто из санитарного состава батальона не пострадал", - сказал начальник медицинской службы батальона.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 19 декабря волонтер Юрий Касьянов в соцсети сообщил о том, что диверсанты напали на бойцов "Айдара", которые охраняют больницу в Счастье, и убили трех бойцов.