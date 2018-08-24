В администрации Трампа активно рассматривают евроатлантические перспективы Украины - Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечает, что в Администрации президента Дональда Трампа активно рассматривают евроатлантические перспективы Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.
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По словам Болтона, в Альянсе уже некоторое время рассматривают вопрос вступления Украины.
"Администрация (Джорджа) Буша в апреле 2008 года предложила включить Украину и некоторые другие страны в программу по приему в НАТО по ускоренной процедуре, но, к сожалению, это не было согласовано с некоторым нашими европейскими коллегами", - сказал Болтон.
«Но сейчас, я думаю, в этой администрации (президента Дональда Трампа - УНИАН) особенно активно это рассматривается, учитывая интересы Украины», - добавил советник президента США.
Он напомнил, что было сделано много шагов для приближения вступления Украины в Альянс.
«Но многое зависит от Украины в плане выполнения необходимых требований, чтобы соответствовать всем военным и политическим задачам, чтобы стать членом НАТО", - подчеркнул советник Трампа.
При этом он признал, что Украина демонстрирует прогресс, но ей еще нужно достичь больше.