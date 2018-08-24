США готовы сотрудничать с Украиной для предотвращения вмешательства РФ в выборы

США и Украина могут сотрудничать в этом вопросе с помощью обычных каналов между правоохранительными органами и других механизмов.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отмечает, что его страна готова сотрудничать с Украиной для предотвращения возможного вмешательства Российской Федерации в украинские выборы в 2019 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге в Киеве после встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

В частности, Болтон отметил, что вопрос возможного вмешательства в выборы со стороны России в украинские выборы в 2019 году обсуждался с Порошенко, а также представителями по вопросам безопасности обеих стран.

"Мы говорили об этом на различных встречах", - сказал Болтон.

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По словам Болтона, он предостерегал россиян от вмешательства в выборы в Соединенных Штатах, в Украине или любых других странах.

"Мы публично обсуждаем в Вашингтоне некоторые шаги, которые предпринимаем для предотвращения вмешательства в выборы со стороны России и других стран - Китая, Ирана, Северной Кореи", - сказал Болтон и добавил, что имеет в виду промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре этого года.

По словам советника президента США, он обсудил этот вопрос с Порошенко.

"Президент Порошенко и я согласились, что мы рассмотрим, какие меры Соединенные Штаты и Украина могут осуществить, чтобы изучить (возможность) вмешательство в выборы в Украине", - сообщил Болтон.

В связи с этим он сказал, что США и Украина могут сотрудничать в этом вопросе с помощью обычных каналов между правоохранительными органами и других механизмов.

"Это угроза, которая известна в ряде стран на Западе. Мы четко объяснили, какова наша позиция. И поэтому мы готовы работать с правительством Украины, чтобы предотвратить такое вмешательство здесь", - подчеркнул Болтон.

Ранее сообщалось, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает, что Российская Федерация может прибегнуть к агрессивным военным действиям, если ей не удастся повлиять на результаты выборов в Украине.