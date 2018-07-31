Россия может перейти в наступление, если ей не удастся повлиять на выборы в Украине - Турчинов

Секретарь СНБО также убежден, что одним из приоритетов РФ является внутренняя дестабилизация в Украине.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов не исключает, что Российская Федерация может прибегнуть к агрессивным военным действиям, если ей не удастся повлиять на результаты выборов в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам.

«Сегодня мы знаем весь расклад вооруженных сил РФ вдоль нашей границы, и они как раз готовят их к активным военным действиям. Другой вопрос, когда это может быть использовано и когда они могут начать масштабную провокацию. Мы должны быть готовы ежедневно к этому", - сказал секретарь СНБО.

По его словам, концентрация войск, которая происходит на востоке и на юге нашей страны, свидетельствует о том, что Россия не снимает с повестки дня именно агрессивную военную форму давления на Украину.

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"Безусловно, сегодня у них один из приоритетов - внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, они будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов, но мы не исключаем и агрессивные военные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов", - заявил Турчинов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов предложил ввести уголовную ответственность за финансовую поддержку страны-агрессора, в частности для тех, кто проводит закупки в Российской Федерации.