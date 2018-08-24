Слава Украине: в Киеве прошел военный парад ко Дню Независимости (фоторепортаж)

На параде впервые официально звучало новое военное приветствие «Слава Украине! Героям Слава!".

На Майдане Незалежности в столице прошел военный парад по случаю 27-й годовщины Независимости Украины.

Читайте такжеПорошенко на параде: Украина пережила испытание войной и «нарастила крепкие мышцы»

Как передает корреспондент УНИАН, прозвучал Государственный Гимн Украины в исполнении хора в сопровождении залпов из пушек.

После исполнения гимна хор спел торжественную молитву за войско Украины. Затем в сопровождении военного оркестра начался военный парад, который принимал министр обороны Украины генерал армии Степан Полторак.

На параде по случаю Дня Независимости Украины впервые официально звучало новое военное приветствие «Слава Украине! Героям Слава!".

Министр обороны Степан Полторак осуществил объезд войск со словами приветствия: «Слава Украине!», участники парада отвечают ему словами: «Героям слава!». Напомним, что до сих пор у военнослужащих было приветствие еще советских времен.

В параде на Крещатике приняли участие 4,5 тыс. украинских военнослужащих, а также ветераны войны на Донбассе и военные из 18 стран - партнеров Украины.

После этого парадными расчетами проехала военная техника: танки, самоходные орудия, ракетные установки и др. - всего около 250 единиц.

В завершение парада над Крещатиком и Майданом Незалежности пролетели военные и военно-транспортные самолеты и вертолеты.