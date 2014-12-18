Премьер Финляндии заявил о возможном референдуме по вступлению в НАТО
20:52, 18 декабря 2014Политика
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Премьер-министр Финляндии Александр Стубба считает, что для возможного вступления в НАТО необходимо проведение референдума.
REUTERS
Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Yle.
«Мы считаем, что о вступлении в НАТО надо решить путем всенародного референдума. Правда, возможно, если восемь крупных партий и президент республики достигнут согласия о вступлении в НАТО, хватит поддержки двух третей депутатов парламента", - сказал Стубб.
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"Скажем так: если Финляндия когда-нибудь решит вступить в НАТО, членство должно получить сильную поддержку народа», - заявил он.
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