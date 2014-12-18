Украина пока не будет просить членства в НАТО

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом он сказал в эфире польского телеканала TVP Info.

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"Это не значит, что это какая-то пиар-акция, что завтра или послезавтра подадим заявку в НАТО. Мы не будем этого делать, а будем немедленно реформировать нашу страну таким образом, чтобы наша страна отвечала критериям обеспечения безопасности", - сказал президент.

Он назвал "ответственным решением" украинского народа желание интегрироваться с Западом, заметив, что 67% граждан Украины поддерживают такое направление развития государства.

Как сообщил президент, после реализации программы "Стратегия реформ-2020" планируется референдум, на котором украинцы определились бы, "в каком направлении хотят идти дальше".

По словам Петра Порошенко, Украина не может остаться один на один со стоящими перед ней проблемами, Украина должна быть частью системы безопасности - НАТО или как-то другой.

Президент также заявил, что украинская власть ни у кого не будет просить согласия на то, чтобы интегрироваться в евроатлантическое сообщество.