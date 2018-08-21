Сенцов голодает уже 100 дней (видео)

МИД призвал международных партнеров Украины усилить давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов голодает уже в течение 100 дней, заявила спикер МИД Украины Марьяна Беца.

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«100 дней голодает О. Сенцов. Страшная цифра. Человеческая жизнь - наивысшая ценность. Требуем от РФ немедленно освободить Олега», - написала она в Twitter.

МИД также обращается к партнерам Украины и международным организациям с призывом усилить давление на Россию для освобождения украинских политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцов находится в колонии в городе Лабытнанги на Ямале. 14 мая он объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

13 июля стало известно, что мать режиссера Сенцова Людмила написала письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помиловании ее сына. 7 августа в УФСИН России в Ямало-Ненецком автономном округе заявили, что состояние здоровья Сенцова оценивается российскими врачами как удовлетворительное. Ему, заверили в ведомстве, назначено и проводится лечение, направленное на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущения развития осложнений.

В свою очередь, сестра Сенцова Наталья Каплан и его адвокат Дмитрий Динзе сообщали, что состояние здоровья Олега ухудшается. 16 августа Каплан назвала его состояние предкризисным – украинец потерял вес и все время жалуется на боли в сердце. У него очень слабый пульс, всего 40 ударов в минуту.