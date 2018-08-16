«Узник Освенцима»: сестра Сенцова рассказала о его состоянии в российской колонии

Несмотря на свое состояние, украинец пытается не пугать своих детей и мать.

Голодающий в российской колонии украинский политзаключенный Олег Сенцов находится в крайне изможденном состоянии, сообщила его сестра Наталья Каплан.

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Соответствующее заявление сестра украинца сделала в интервью «Дождю».

«Известно, что он в предкризисном состоянии, что в любой момент могут наступить необратимые последствия, если они уже не наступили», - указала она.

По словам Каплан, за Сенцовым присматривают тюремные врачи, но они все время стараются сгладить информацию, и отчитаться, что все хорошо.

«И Москалькова (омбудсмен Российской Федерации – ред.) все время говорит, что все хорошо. Как может быть все хорошо, если человек голодает уже три месяца?», - подчеркнула сестра политзаключенного.

«Даже на фото, которые они выложили, якобы показывая, что у человека все прекрасно, видно, насколько он изможден, там просто узник Освенцима. Там от Олега почти ничего не осталось. Как хорошо?! Он все время жалуется на боли в сердце, у него очень слабый пульс, всего 40 ударов в минуту», - продолжила Каплан.

«Он мне вообще в последнем письме, которое передал через адвоката, сказал, что конец уже близок. И это все очень пугает. Зная Олега — он не паникер, он не манипулятор, он не писал бы такие вещи, чтобы просто привлечь внимание», - заключила она.

По словам сестры украинца, несмотря на свое состояние, Сенцов пытается не пугать своих детей и мать.

«Им-то он вообще не подает виду, что все плохо, звонит всегда бодрым голосом. И мне постоянно говорит: «Маму лишний раз не пугай. Не нужно это делать», - рассказала она.

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ задержала Сенцова в Крыму весной 2014 года, позже его вывезли в Россию. В августе 2015 года украинский режиссер приговорен российским судом к 20 годам заключения по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджоге партийных офисов. Он содержится в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных. Его состояние быстро ухудшается, однако российские тюремщики уверяют, что состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

13 июля стало известно, что мать режиссера Людмила Сенцова написала письмо Путину с просьбой о помиловании её сына. В Кремле ответили Сенцовой, что процедура помилования начинается с личного ходатайства осужденного о помиловании, в котором он обращается к президенту РФ в письменной форме через администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание.

В то же время, по словам первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко, бывший пленник Кремля, а ныне обвиняемая в подготовке теракта и госпереворота депутат Надежда Савченко лично не обращалась к Путину о помиловании.

Политические деятели и активисты в Украине и по всему миру продолжают требовать от России и президента Путина освободить незаконно удерживаемых украинцев. Акции проходят в разных странах и на разных континентах под лозунгами #FreeOlegSentsov и #SaveOlegSentsov.