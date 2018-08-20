Представитель президента в Крыму поддержал прекращение транспортного сообщения Украины с РФ

В то же время, о прекращении автобусного сообщения с оккупированным Крымом речи не идет, поскольку полуостров является украинской территорией.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым поддерживает прекращение железнодорожного и автобусного сообщения городов материковой Украины с городами Российской Федерации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявили постоянный представитель президента в АРК Борис Бабин и его первый заместитель Изет Гданов.

"Мы поддерживаем Министерство инфраструктуры Украины по поводу предложения о прекращении железнодорожного сообщения материковой части Украины и Российской Федерации. Также есть предложение о прекращении автобусного сообщения с материковой частью Украины в города Российской Федерации", - сказал Гданов.

При этом речь не идет о прекращении автобусного сообщения с временно оккупированным Крымом, потому что полуостров является украинской территорией, граждане которой нуждаются в защите Украинского государства.

"Мы фактически в состоянии войны. Российская Федерация - оккупант и агрессор, поэтому должны принимать меры реагирования как государство, территория которого фактически захвачена Российской Федерацией", - подчеркнул Гданов.

"Мы наблюдаем, что каждую неделю идет увеличение количества рейсов от материковой части Украины в Россию, потому что есть так называемое соглашение между Украиной и Россией по налаживанию сообщения. Как вы уже знаете, у нас нет авиационного сообщения с Россией, имеем в виду материковую часть Украина, потому какая целесообразность железнодорожного сообщения, какая целесообразность автобусного сообщения?" - спросил Гданов.

"Этот вопрос безопасности как территории, так и наших граждан. И вообще, оккупант должен знать, что пока он не будет уважать международные нормы и границы других государств, Украина, Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки будут реагировать на это, и будем заставлять Россию уважать нормы закона", - сказал Гданов.

В свою очередь Бабин добавил: "Спрашивают: а при чем здесь Крым?». "Могу ответить: когда мы поставили вопрос об организации безопасного легального железнодорожного сообщения между городом Киев и городом Вадим (промежуточная станция, расположенная в Херсонской области в селе Преображенка между Каланчаком и Армянском - УНИАН), до сих пор мы такого легального сообщения от "Укрзализныци" не увидели, и это очень нас беспокоит", - сказал Бабин.

"Вместе с тем, очень трудно это сопоставить с наличием десятков ежедневных поездов в государство-агрессор, на которые есть ресурс, вагоны и возможности. Так же по автобусным перевозкам...", - добавил Бабин.

Как сообщал УНИАН, министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что его ведомство подало на рассмотрение правительства комплекс мер по противодействию агрессии Российской Федерации, которым, в частности, предлагается прекращение пассажирского железнодорожного сообщения с Россией.

При том, позже министр заявил, что прекращения железнодорожных грузовых перевозок с Российской Федерацией не будет, поскольку грузовые перевозки регулируются обязательствами в рамках Всемирной организации торговли.