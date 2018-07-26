В Берлине представители МИД стран "нормандской четверки" обсудят размещение миротворцев на Донбассе

13:05, 26 июля 2018
Политика
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11 июня в Берлине состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки" / фото УНИАН

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик заявляет, что сегодня в Берлине на встрече политических директоров внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и РФ) будет обсуждаться возможность размещения на Донбассе миротворческих сил ООН.

Об этом спецпредставитель ОБСЕ заявил 25 июля по итогам заседания Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщается на сайте организации.

«Как известно, 26 июля 2018 года в Берлине состоится встреча политических директоров «нормандской четверки». В духе моих прежних заявлений, я хочу поприветствовать тот факт, что темой завтрашнего обсуждения будет возможное привлечение сил ООН для решения конфликта на востоке Украины», - сообщил Сайдик.

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Ранее источники в дипломатических кругах сообщили УНИАН, что в конце этой недели планируется встреча политических директоров МИД стран "нормандской четверки".

Как сообщал УНИАН, 11 июня в Берлине состоялась встреча глав МИД стран "нормандской четверки".

По итогам этой встречи министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что главы МИД обсудили перспективы проведения встречи лидеров четырех государств в ближайшее время. По его словам, участники встречи обсудили вопросы размещения миротворцев на Донбассе и коснулась вопроса политических заключенных в РФ.

В свою очередь министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что на встрече глав внешнеполитических ведомств стран "нормандской четверки" произошел спор относительно последовательности шагов выполнения Минских соглашений.

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Теги: #нормандская четверка#Донбас#миротворцы