Крым, Сенцов, миротворцы: Порошенко провел телефонный разговор с Помпео

В пресс-службе президента Украины сообщили, что Помпео поздравил Порошенко с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с государственным секретарем США Майк Помпео. Стороны обсудили, в частности санкции против России, размещение миротворцев ООН на Донбассе и проблему освобождения политзаключенных Кремля.

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Как сообщил Порошенко в Facebook, он поблагодарил Помпео за историческую декларацию о непризнании попытки аннексии Крыма Россией.

«Подходы США относительно политики в отношении России остаются четкими и недвусмысленными – пока Кремль не изменит свою конфронтационную политику, цена агрессии для России будет и дальше расти. В ходе разговора подчеркнули, что политика санкций в отношении России будет сохраняться, пока не будут восстановлены суверенитет и территориальная целостность Украины, вместе с Крымом», – отметил президент.

Стороны также обсудили важность скоординированных действий в рамках продвижения инициативы размещения международных миротворцев ООН на всей территории оккупированного Донбасса.

«Важное место во время телефонного разговора уделили вопросу освобождения украинских заложников и политических заключенных, которые содержатся в России и на оккупированных территориях на Донбассе и в Крыму. Должны усилить давление на Россию для скорейшего освобождения всех украинских заложников, в том числе Олега Сенцова, который голодает уже 86 день», – заключил Порошенко.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, глава украинского государства и государственный секретарь США подтвердили решительную позицию Киева и Вашингтона о вызовах безопасности в результате реализации проекта «Северный поток – 2».

Помпео поздравил президента Украины Петра Порошенко с успешным началом процесса запуска Антикоррупционного суда.

Стороны также обсудили поддержку прогресса Украины на пути реформ, в том числе в рамках развития сотрудничества с МВФ.

Как сообщал УНИАН, 26 июля на сайте Госдепартамента США от имени Помпео была обнародована Крымская декларация, в которой Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию прекратить оккупацию украинского Крыма.

Также в документе США задекларировали обязанность соблюдать непризнания претензий РФ на суверенную территорию Украины.