Порошенко будет просить Раду отменить внеблоковый статус

Об этом он заявил, выступая в польском парламенте.

Он заявил, что "в условиях, когда разрушены политическое равновесие, когда разрушена стабильность Европы мы должны искать новые средства обеспечения совместной безопасности", передает Украинская правда.

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Для этого Порошенко пообещал внести в Раду законопроект об отмене внеблокового статуса.