Украина – Россия – НАТО: игра "в долгую"

На минувшей неделе, выступая перед только что принявшими присягу народными депутатами на первом заседании Верховной Рады VIII созыва, президент Украины Петр Порошенко заявил, что число сторонников вступления в НАТО в Украине, «благодаря» России, выросло в 3-4 раза. Также глава государства отметил, что Украина уже сегодня углубляет сотрудничество с Альянсом, работает над оперативной совместимостью Вооруженных сил Украины с армиями стран-членов НАТО и будет переориентироваться на НАТОвские стандарты в вопросах обороны и безопасности.

Немногим ранее, на встрече со своей литовской коллегой, Петр Алексеевич отмечал, что Украине понадобится минимум 6 лет напряженной работы, чтобы страна отвечала критериям как вступления в Евросоюз, так и критериям вступления в НАТО. И только потом, по его словам, украинский народ на референдуме будет иметь возможность определиться относительно вступления или не вступления в Альянс.

Тем временем в России одни лишь намерения Украины отменить свой внеблоковый статус и продолжить курс на потенциальное членство в ЕС и НАТО, вызывают истерику. Сразу после заявлений украинского президента, их прокомментировал заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков, предупредив «желающих членства Украины в НАТО» о серьезных геополитических последствиях. Мол, это нарушит всю систему европейской безопасности.

В этом контексте довольно странно прозвучало и заявление министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмаера, который отметил, что «видит партнерские отношения Украины и НАТО, однако не членство».

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, накануне встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая пройдет 2-3 декабря в Брюсселе, заявил, что любая страна должна решать сама, хочет она быть военным союзником НАТО или нет. «Если страна попросит предоставить ей членство, то мы начнем процесс оценки, соответствует ли она стандартам и принципам. Но это отношения между НАТО и страной, которая запросила членство, и ни одна третья страна не может ветировать эти отношения», - подчеркнул генсек НАТО.

Высказывания российских и немецких чиновников относительно выбора Украины вступать или не вступать в НАТО, сотрудничать или не сотрудничать с Альянсом, удивляют по ряду причин. Так как прописанные в коалиционном соглашении принципы, дабы стать реальностью, должны обрести очертания законов, а после – быть принятыми Верховной Радой. И это касается не только евроинтеграции или участия в системе коллективной безопасности. К тому же, внимательнее стоит отнестись и к заявлению президента Украины, что вопрос членства в Альянсе будет решаться на всеукраинском референдуме.

Членство в НАТО – не здесь и не сейчас

Как бы там ни было, зарубежные эксперты отмечают, что говорить о членстве Украины в НАТО можно лишь в долгосрочной перспективе. Так, по мнению члена исследовательской группы Chatham House, бывшего главы венчурного подразделения TNK-BP Джона Лоуха, для Украины сегодня важно держать открытой долгосрочную перспективу интеграции с НАТО, что может привести ее к членству в Альянсе в будущем. «На данный момент, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, они (шансы на вступления в НАТО, – УНИАН) равны нулю. Но это не значит, что Украина не сможет сделать этого позже, окончательно решив, хочет ли она присоединиться к Альянсу. Это не проблема на сегодня или завтра», - сказал он УНИАН.

В свою очередь, научный сотрудник Центра Соединенных Штатов и Европы Брукингского института Рикардо Алкаро считает, что, несмотря на невозможность в ближайшем будущем присоединения Украины к Североатлантическому альянсу, НАТО будет пытаться усилить свои связи с ней: «Несомненно, НАТО попытается усилить свои связи с ней, хотя это ни в коем случае не означает автоматического предоставления военной помощи».

В то же время, он отмечает, что ситуация очень изменчива, и нет никаких юридических препятствий для присоединения Украины к Альянсу. «Сейчас это суждение (присоединение Украины к НАТО в ближайшем будущем, – УНИАН) является чисто гипотетическим, и должно рассматриваться в долгосрочной перспективе. Генсек НАТО Столтенберг подчеркивает этот момент, а именно то, что не существует никаких юридических препятствий для вступления Украины в НАТО. Но политическая воля - это ключ, а сейчас политическая воля отсутствует», - сказал он.

Впрочем, по мнению экс-министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, решение о том, что Украина станет членом НАТО, было принято еще 6 лет назад, и его никто не отменял. «Решение о том, что Украина в будущем станет членом НАТО, принято еще в 2008 году на саммите глав государств и правительств стран-членов НАТО в Бухаресте. В решении этого саммита все четко и ясно написано и это решение никто не отменял», - сказал он.

В этой связи, по словам дипломата, любые заявления высокопоставленных чиновников из разных стран относительно решения Украины по вопросу членства в НАТО, могут быть не более чем рассуждениями на тему. «Это могут быть личные оценки того или иного политика, но это не является решением Альянса», - сказал он УНИАН.

В то же время, экс-министр считает, что политическая воля в вопросе возможного членства Украины в НАТО и соответствие критериям Североатлантического Альянса, необходимые и разумные требования. «Я бы к этим заявлениям отнесся спокойно, решение за нами. С одной стороны, решение должно быть принято украинской стороной, и с другой стороны - это должен быть соответствующий уровень готовности к выполнению условий, которые выдвигает Альянс. В случае если такие параметры будут достигнуты и, имея политическую волю с украинской стороны, мы будем подавать заявку на вступление в НАТО, а потом уже страны НАТО соответствующим образом на это будут реагировать», - пояснил он.

Украина станет членом НАТО, если это будет выгодно Альянсу

Коллега Владимира Огрызко по дипкорпусу, также в прошлом министр иностранных дел Украины, Константин Грищенко отмечает, что вопрос вступления Украины зависит от того, насколько целесообразно для НАТО связывать себя обязательствами относительно безопасности Украины: «Для того чтобы вступить в НАТО, нужно, чтобы государства-члены НАТО считали полезным это для себя. Одного желания Украины для этого недостаточно. На каждом этапе развития наших отношений с этой организацией, так же, как и в изменении ситуации вокруг Украины, этот вопрос будет рассматриваться в плоскости целесообразности для Альянса взять на себя обязательства по безопасности Украины».

При этом Грищенко уверен, что сегодня у стран-членов НАТО нет политической воли брать на себя подобные обязательства. «На сегодня такая политическая воля с их стороны не наблюдается, но это не значит, что мы не должны достигать тех изменений, которые нужны, чтобы соответствовать условиям членства в НАТО. Это нужно для нас самих, независимо от того, сможем ли мы быть в обозримой перспективе полноправными членами Альянса», - сказал он.

С этими доводами соглашается и старший научный сотрудник Брукингского Института, бывший посол США в Украине Стивен Пайфер. По его мнению, среди стран-участниц НАТО особого стремления к расширению организации не наблюдается. «Украина, безусловно, имеет право подать заявку на вступление в НАТО, если будет отвечать критериям членства. Но Альянс также имеет право голоса, и решение относительно членства принимаются на основе консенсуса. На данный момент трудно делать какие-то прогнозы относительно того, встанет ли Украина на путь к членству в НАТО. Сейчас в рамках Альянса не слишком большое стремление к дальнейшему расширению. Я думаю, что ряд государств-членов НАТО не поддержат украинскую заявку на членство или даже не пойдут на удовлетворение просьбы о предоставлении плана действий по членству, как это было в 2008 году», - сказал он УНИАН.

НАТО-Россия: сотрудничество проблематично

Впрочем, события в Украине влияют не только на настроения стран-членов НАТО в отношении возможного членства Украины в Альянсе, а непосредственно отражаются и на отношениях НАТО – Россия. По мнению Пайфера, они будут оставаться натянутыми. «Отношения Россия-НАТО, в ближайшем будущем, будут по-прежнему тяжелыми из-за российской агрессии против Украины и, в целом, из-за провокационной позиции, которую Россия заняла в отношении Альянса. Учитывая беспокойство по поводу политики Кремля, и его возможных дальнейших действий, НАТО увеличивает свое военное присутствие в странах Балтии и Центральной Европы, чтобы успокоить членов НАТО в этих регионах и дать понять Москве, что эти страны находятся под защитой Альянса», - сказал он.

В свою очередь, научный сотрудник Центра Соединенных Штатов и Европы Брукингского института Рикардо Алкаро считает, что, несмотря на сохранения напряженности в отношениях Россия-НАТО, связи не будут разрываться. «Отношения останутся очень напряженными, хотя усилия будут направлены, чтобы не разрывать связей с Россией полностью. НАТО будет укреплять обороноспособность и средства сдерживания в странах Прибалтики, Польши и Юго-Восточной Европы, оставляя каналы связи с Москвой открытыми», - сказал он.

По его мнению, НАТО следует демонстрировать России решимость защищать страны-члены Альянса и, одновременно, готовность сотрудничать в проблемных вопросах. «В идеале, политика в отношении России должна осуществляться таким образом: показывая решимость защищать территории стран-членов НАТО и демонстрировать готовность сотрудничать с Россией в случае конфликта интересов. Подобная политика сможет ограничить конфронтацию Запада с Россией только лишь Украиной, но здесь речь не идет о каких-либо долгосрочных решениях», - убежден он, добавляя, что «пока ситуация в Украине не стабилизируется, отношения Запад-Россия (включая, конечно, Россия-НАТО) будут восприимчивые к ухудшению».

С таким мнением не соглашается член исследовательской группы Chatham House, бывший глава венчурного подразделения TNK-BP Джон Лоух. По его словам, при любых раскладах, вряд ли НАТО будет демонстрировать готовность сотрудничества с Россией. Наоборот, отношения Кремля с Альянсом будут ухудшаться, поскольку страны-члены НАТО ни в коем случае не могут взаимодействовать со страной, которая нарушает международное право и угрожает европейской безопасности: «Отношения Россия-НАТО будут стагнировать, а не развиваться. Кажется, что Москва входит в долгосрочную конфронтацию с США и их союзниками, а это значит, что усилия на укрепление партнерства в области безопасности с Россией будут приостановлены в ближайшем будущем. Государства-члены НАТО не могут работать со страной, которая является деспотически-ориентированной против европейской безопасности».

Константин Гончаров