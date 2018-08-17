"Как бы он не старался – не удастся": астролог прогнозирует сложный период для Порошенко

Астролог говорит, что даже если Порошенко попадет во второй тур президентских выборов, то все равно проиграет.

Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что новый политический сезон будет непростым периодом для президента Украины Петра Порошенко.

Читайте такжеВ АП ответили на вопрос, кто и за сколько "раскручивает" Порошенко в Facebook

В интервью УНИАН астролог отметил, что как бы глава украинского государства не старался нарастить рейтинг — ему это не удастся.

"Самый сложный период – у нашего президента. Как бы он не старался нарастить рейтинг – не удастся. Даже если попадет во второй тур, скорее всего, все равно проиграет", - заявил Влад Росс.

Также астролог вспомнил инаугурацию Порошенко: она по его словам, состоялась "в самое плохое время, которое только можно придумать". "Можно было лучше день подобрать, и, может быть, войны уже не было бы. И кстати, помните, что на его инаугурации упал солдат? – Это был знак того, что война будет продолжаться весь его президентский срок", — говорит Влад Росс.

Полный текст интервью с астрологом Владом Россом читайте на УНИАН: "Украинские политики интересуются, когда лучше провозгласить день и час назначения во власть. Но некоторые проводят в очень неудачное время. Инаугурация Порошенко была в худшее время, которое можно придумать".