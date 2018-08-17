"Как бы он не старался – не удастся": астролог прогнозирует сложный период для Порошенко
Известный астролог Влад Росс спрогнозировал, что новый политический сезон будет непростым периодом для президента Украины Петра Порошенко.
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В интервью УНИАН астролог отметил, что как бы глава украинского государства не старался нарастить рейтинг — ему это не удастся.
"Самый сложный период – у нашего президента. Как бы он не старался нарастить рейтинг – не удастся. Даже если попадет во второй тур, скорее всего, все равно проиграет", - заявил Влад Росс.
Также астролог вспомнил инаугурацию Порошенко: она по его словам, состоялась "в самое плохое время, которое только можно придумать". "Можно было лучше день подобрать, и, может быть, войны уже не было бы. И кстати, помните, что на его инаугурации упал солдат? – Это был знак того, что война будет продолжаться весь его президентский срок", — говорит Влад Росс.
Полный текст интервью с астрологом Владом Россом читайте на УНИАН: "Украинские политики интересуются, когда лучше провозгласить день и час назначения во власть. Но некоторые проводят в очень неудачное время. Инаугурация Порошенко была в худшее время, которое можно придумать".