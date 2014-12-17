Порошенко сегодня начнет государственный визит в Польшу

Как сообщал на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Валерий Чалый, "17-18 декабря будет государственный визит президента в Польшу".

Во время государственного визита президент Украины должен встретиться с президентом Польши Брониславом Коморовским, премьер-министром Эвой Копач, а также главами палат польского парламента Богданом Борусевичем и Радославом Сикорским.

По словам Чалого, также запланировано выступление Порошенко в парламенте Польши.

В рамках визита будут приняты решения, касающиеся местного пограничного движения, в частности расширения количества населенных пунктов с украинской стороны в рамках местного пограничного движения; будут обсуждаться вопросы обучения украинских студентов в Польше; адаптации украинской инфраструктуры к европейским стандартам.

Читайте такжеПорошенко: Отношения с ЕС перешли на качественно новый уровеньКроме того, возможно посещение президентом Украины места дислокации украинско-польско-литовской бригады.

Особо планируется обсудить военно-техническое сотрудничество, взаимодействие в области безопасности.