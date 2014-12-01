Коморовский наградил пятерых польских общественных активистов за помощь Украине

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского президента, награды от имени главы Польского государства сегодня в Варшаве вручил руководитель его канцелярии Яцек Михаловский.

"Мы постоянно поддерживаем Украину. Сейчас наступило время для того, чтобы поддержать использование возможностей обретенной свободы", - сказал он на церемонии.

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Золотой орден «За заслуги» получила Изабела Хрушлинская из польского Фонда международной солидарности (Fundacja miedzynarodowej solidarnosci), серебряные ордена - один из идеологов инициативы "Свободная Украина" Яцек Кастелянец, вице-председатель правления фонда "Образование для демократии" (Edukacja dla democracji, EDD) Мартина Михалик, бронзовые - работник EDD Анна Кертичак и директор программы учебных визитов в Польшу Study tours to Poland Мирослав Скурка.

В церемонии награждения принял участие посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Польши в этом году увеличило вдвое размер финансовой помощи на проекты неправительственных организаций, направленные на демократическое развитие Украины и на гуманитарную помощь, - до около 6 млн долларов.

По оценкам польского неправительственного фонда "Открытый диалог" (Otwarty dialog), неправительственные организации Польши могли собрать на помощь украинцам как минимум несколько сотен тысяч долларов.