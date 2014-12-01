Коморовский наградил пятерых польских общественных активистов за помощь Украине

16:22, 01 декабря 2014
Политика
0 0

Президент Польши Бронислав Коморовский наградил пять представителей общественных организаций за усилия, направленные на демократические изменения в Украине.

Коморовский / smolensk-2010.pl

Как сообщили УНИАН в пресс-службе польского президента, награды от имени главы Польского государства сегодня в Варшаве вручил руководитель его канцелярии Яцек Михаловский.

"Мы постоянно поддерживаем Украину. Сейчас наступило время для того, чтобы поддержать использование возможностей обретенной свободы", - сказал он на церемонии.

Читайте такжеКоморовский призвал действовать на опережение против агрессии России

Золотой орден «За заслуги» получила Изабела Хрушлинская из польского Фонда международной солидарности (Fundacja miedzynarodowej solidarnosci), серебряные ордена - один из идеологов инициативы "Свободная Украина" Яцек Кастелянец, вице-председатель правления фонда "Образование для демократии" (Edukacja dla democracji, EDD) Мартина Михалик, бронзовые - работник EDD Анна Кертичак и директор программы учебных визитов в Польшу Study tours to Poland Мирослав Скурка.

В церемонии награждения принял участие посол Украины в Польше Андрей Дещица.

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Польши в этом году увеличило вдвое размер финансовой помощи на проекты неправительственных организаций, направленные на демократическое развитие Украины и на гуманитарную помощь, - до около 6 млн долларов.

По оценкам польского неправительственного фонда "Открытый диалог" (Otwarty dialog), неправительственные организации Польши могли собрать на помощь украинцам как минимум несколько сотен тысяч долларов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter