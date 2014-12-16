Могерини: украинская власть должна обеспечить нормальную жизнь для всех граждан

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и европейской безопасности Федерика Могерини заявляет, что украинская власть должна обеспечить нормальную и хорошую жизни для всех граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сегодня в Киеве сказала на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко.

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”Мы должны идти рука об руку - Украина и Европейский Союз. И, прежде всего, это касается выполнения приоритетов, которые мы сегодня имеем. Я думаю, это основной элемент нашего партнерства, очень сильного партнерства, а также наша дружба. Всем украинцам мы должны обеспечить нормальную и хорошую жизнь, которую они заслуживают... ”, - отметила Могерини.