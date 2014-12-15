Санкции ЕС в отношении Крыма будут приняты в четверг - Могерини



Это следует из слов Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерики Могерини.

«Я ожидаю, что работа на техническом уровне будет завершена в ближайшее время, а затем письменная процедура завершит имплементацию в срок к Европейскому Совету в четверг», - сказала она в понедельник в Брюсселе на пресс-конференции по завершению первого заседания Совета ассоциации.

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По словам Могерини, дополнительная часть мероприятий ЕС по Крыму требует «большей законодательной основы, технической работы, которая еще продолжается в настоящее время”. «Сегодня на заседании министров иностранных дел мы вновь заявили о политических обязательства быстрого выполнения этой части санкций», - подчеркнула Верховный представитель.