МИД откроет центр противодействия втягиванию украинских моряков в незаконную деятельность за рубежом

Также планируется открыть новый Информационный центр для украинских моряков в Херсоне.

Министерство иностранных дел Украины готовится открыть центр противодействия втягиванию украинских моряков в незаконную деятельность за рубежом.

Об этом сообщает Департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.

"Консульская служба усиливает превентивный компонент менеджмента кризисными ситуациями: готовим к открытию Национальный центр противодействия втягиванию украинских моряков в незаконную деятельность за рубежом, а также - уже второй Информцентр. Теперь в Херсоне", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, в мае в МИД предостерегали украинских моряков от сомнительного трудоустройства, которое может привести к задержанию и аресту компетентными органами иностранных государств. В частности, в ведомстве отмечали увеличение случаев задержания и ареста украинских моряков в иностранных странах из-за перевозки нелегальных мигрантов и запрещенных грузов.