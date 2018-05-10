Кива: МИД обязан обеспечить доставку в Украину тел погибших моряков и проведение экспертизы

Кива также считает, что МИД должен пересмотреть свое отношение к украинцам, работающим за рубежом.

Глава Социалистической партии Украины Илья Кива требует от МИД обеспечить доставку на родину тел моряков, погибших на арестованном у берегов Кабо Верде судне «Atlantic Harmony». Об этом сообщил Илья Кива на своей странице в Фейсбук, пишет официальный сайт СПУ.

«Почему жены моряков должны обивать всевозможные пороги, чтобы забрать тела своих мужей? Такое положение дел просто недопустимо! Мы требуем от МИД немедленно вмешаться и обеспечить доставку тел моряков в их родной город Херсон! Мы требуем экспертизы тел и установления причин их смерти», — написал политик.

Кива также считает, что МИД должен пересмотреть свое отношение к украинцам, работающим за рубежом.

«Сложившееся положение — унизительно для Украины! Государство должно обеспечить и проконтролировать страховые риски для всех граждан страны, работающих за рубежом. А иначе — на наших граждан и дальше будут смотреть там, как на людей второго сорта», — убежден глава СПУ.

7 мая на борту судна «Atlantic Harmony» скончался второй помощник капитана Алексей Лукашов, а спустя 13 часов — третий механик Александр Червоный.

Уже три дня тела моряков находятся на судне, а украинский МИД до сих пор не принял никаких решений по доставке их тел на родину. Крюинговые компании также отказываются помогать — они утверждают, что являются всего лишь посредниками и ничего сделать не могут.

Илья Кива высказал искренние соболезнования родным покойных и пообещал, что возьмет под контроль действия МИД — с тем, чтобы их тела были доставлены в родной город Херсон как можно быстрее.