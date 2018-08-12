Сестра Сенцова призвала не разглашать какой-либо предварительной информации о его возможном освобождении

Минувшая ночь, когда появилась информация о якобы вывозе Сенцова из колонии, была для его близких очень тяжелой.

Сестра незаконно осужденного в РФ украинца Олега Сенцова Наталья Каплан призвала не озвучивать какой-либо информации о его освобождении до тех пор, пока Сенцов не покинет Россию.

Читайте такжеДенисова о ложной информации относительно Сенцова: в колонии так шутят с журналистами

Как отметила Каплан в Facebook, минувшая ночь, когда появилась информация о вывозе Сенцова из колонии в Лабытнанги, была для его близких очень тяжелой.

«Ночь была ужасна. Пожалуйста, давайте сделаем выводы:

1. Пожалуйста, не надо звонить маме Олега до тех пор, пока информация не подтверждена. Тем более ночью, тем более посторонний человек.

2. Даже если вы, действительно, узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать НИКАКОЙ информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации. Все мы видим, как все нестабильно в царстве стабильности», – подчеркнула сестра политзаключенного.

Напомним, журналистка Виктория Ивлева накануне распространила информацию, согласно которой самолет с Сенцовым якобы вылетел из города Салехард. Позже эту информацию опровергли во ФСИН России. Сама Ивлева отметила, что «над ними просто посмеялись».

Как сообщал УНИАН, Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных.

Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года. Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

9 августа адвокат политзаключенного сообщил, что состояние Сенцова тяжелое, у него случился третий кризис голодания.