В России опровергли информацию о вывозе Сенцова из колонии на Ямале

Ранее в СМИ появилась информация о том, что самолет с Сенцовым вылетел из Салехарда.

В Управлении ФСИН РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергли информацию о том, что незаконного осужденного в России украинца Олега Сенцова вывезли из колонии в городе Лабытнанги.

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"Информация о том, что осужденный Сенцов О. Г. якобы покинул исправительную колонию, не соответствует действительности", - цитирует российское агентство ТАСС заявление ведомства.

Ранее журналистка российского издания «Новая газета» Виктория Ивлева заявила о том, что самолет с украинским режиссером Олегом Сенцовым вылетел из города Салехард. В своем сообщении в Facebook журналистка высказала надежду, что украинца вывезут в Киев.

Как сообщал УНИАН, Сенцов начал голодовку 14 мая 2018 года. Он требует освободить всех удерживаемых Россией украинских политзаключенных. Украинец был задержан российскими силовиками в Крыму 11 мая 2014 года.

Его обвиняли в якобы подготовке терактов на полуострове во время оккупации Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки. 5 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам строгого режима.

9 августа адвокат политзаключенного сообщил, что состояние Сенцова тяжелое, у него произошел третий кризис голодания.