Суд по задержанному российскому танкеру состоится в понедельник – Москалькова

По информации российских СМИ, судно заблокировано в порту Херсона, поскольку находится под санкциями.

Суд касательно российского танкера "Механик Погодин", которое стоит в Херсонском морском торговом порту, состоится в понедельник, 13 августа.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову.

"У меня состоялся повторный телефонный разговор с уполномоченным Верховной Рады Украины (по правам человека). По моей просьбе Людмила Денисова выяснила, что на борту танкера находятся 12 российских моряков, которые не сходили на берег. У них есть продукты, вода и медикаменты", - сказала она.

"К морякам пока нет ни административных, ни уголовных претензий. Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, пройдет в понедельник", - заявила Москалькова.

В агентстве отметили, что в пятницу судно под российским флагом было обнаружено в торговом порту Херсона. На основании того, что владелец судна находится под санкциями Украины, оно было заблокировано в порту.