Украина готовит санкции против России из-за строительства Керченского моста

МинВОТ инициирует применение санкций к лицам, которые принимали участие в процессе незаконного строительства Керченского моста.

Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны рассмотреть проект распоряжения о введении санкций в отношении 19 юридических и 22 физических лиц Российской Федерации, которые имеют отношение к незаконному строительству Керченского моста с территории России в оккупированный ею Крым.

Об этом сообщается на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ).

В МинВОТ отметили, что генеральным подрядчиком по проектированию и строительству транспортного перехода через Керченский пролив определено ООО «Стройгазмонтаж», а 24 марта 2016 года также обнародован перечень компаний, которые были определены субподрядчиками строительства транспортного перехода через Керченский пролив.

"В связи с этим МинВОТ инициировало вопрос применения санкций к 19 юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ) и 22 физическим лицам, являющимся руководителями/учредителями юридических лиц, вовлеченных в процесс незаконного строительства Керченского моста с учетом имеющейся информации и подготовило соответствующий пакет документов", - говорится в сообщении.

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"Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам (частным компаниям и компаниям в федеральной собственности РФ, федеральным учреждениям РФ) и физическим лицам, участвовавшим в незаконном строительстве Керченского моста, сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или пресечь экономические отношения со странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки", - пояснили в МинВОТ.

Также в ведомстве отметили, что большинство из перечня физических и юридических лиц так или иначе вовлечены в осуществление Российской Федерацией крупных инфраструктурных проектов, направленных на незаконное включение инфраструктуры Крыма в состав России, в том числе на обеспечение транспортной доступности полуострова с территории РФ.

"Принятие проекта распоряжения о применении санкций к причастным к строительству Керченского моста соответствует позиции Украины в вопросе защиты права пользования исключительной морской экономической зоной, вводит санкции в отношении юридических и физических лиц, которые были определены подрядчиками и приняли участие в незаконном строительстве транспортного перехода через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день проект распоряжения о применении санкций к причастным к строительству Керченского моста уже согласован с центральными органами исполнительной власти и специальными правоохранительными органами и направлен в Кабинет министров Украины. В дальнейшем соответствующее распоряжение будет вынесено на рассмотрение правительства на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины", - заявили в министерстве.

Также объясняется, что проекты распоряжений правительства «О внесении предложений по применению персональных специальных и других ограничительных мер (санкций)» разработан МинВОТ в соответствии с частью первой статьи 5 закона «О санкциях» и постановлением Кабмина от 30 ноября 2016 года № 888 «Некоторые вопросы подготовки предложений Кабинета министров Украины относительно применения, отмены и внесения изменений в санкции».

Как сообщал УНИАН, Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному строительству моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым. Под санкции, которые вступают в силу 31 июля 2018 года, попали «АО «Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (групп СГМ), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» и «АО «ВАД».

В ЕС напомнили, что другие ограничительные меры, введенные из-за ситуации в Украине, касаются конкретных секторов российской экономики - банковского, финансового и энергетического. Эти санкции действуют до 31 января 2019 года. Кроме того, санкции, введенные из-за незаконной аннексии Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года.

Справка УНИАН. 15 мая президент РФ Владимир Путин открыл Керченский мост. О необходимости построить переход через Керченский пролив Путин заявил сразу после аннексии Крыма - в марте 2014 года. Его обещали построить к 2018 году, а сдать в эксплуатацию - летом 2019 года. Наличие моста негативно повлияло на работу украинских портов в Мариуполе и Бердянске, поскольку не все корабли могут пройти под этим сооружением.