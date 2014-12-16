ЕС будет поддерживать Украину в имплементации Ассоциации и проведении реформ - Могерини



Об этом в понедельник в Брюсселе заявила Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Фредерика Могерини на пресс-конференции по завершению первого заседания Совета ассоциации.

«Я могу вас заверить, что ЕС и страны-члены будут с вами в усилиях имплементации (Соглашения об ассоциации - УНИАН), ведь это самая сложная часть», - сказала она.

Могерини считает, что «сегодня был очень важный день как для ЕС, так и Украины», ведь произошло «первое из многих заседание Совета ассоциации, которое, практически является основой и инструментом для имплементации Соглашения об ассоциации и лучший способ поддержать повестку дня реформ и правительство Украины».

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«У нас был хороший обмен мнениями по проведению реформ, которые должны быть выполнены. Премьер-министр и правительство недавно получить четкий мандат, чтобы изменить страну и жизнь граждан. Наша общая цель и интерес, что этот выбор будет выполнено», - подчеркнула Верховный представитель.

По ее словам, также стороны обсудили незаконную аннексию Крыма. «Это хорошо, чтобы мы продолжали заявлять, что мы не признаем (аннексию Крыма - УНИАН)”, - подчеркнула Могерини.