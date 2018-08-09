Адвокат Сенцова рассказал о возможных сроках помилования режиссера

По его словам, необходим срок от двух недель до месяца, чтобы комиссия дала заключение и рекомендации президенту РФ о помиловании украинского режиссера.

Процедура с помилованием украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, состояние которого значительно ухудшилось из-за голодовки, может занять до месяца.

Об этом сообщил журналист Антон Наумлюк в Facebook со ссылкой на адвоката украинца Дмитрия Динзе. По словам Динзе, в случае, если публичное заявление Дмитрия Пескова означает начало процедуры помилования на основании письма матери Олега Сенцова, необходим срок от двух недель до месяца, чтобы комиссия дала заключение и рекомендации президенту о помиловании украинского режиссера.

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"Необходимый по законодательству набор действий" включает в себя создание комиссии, которая должна получить заключение из колонии о физическом состоянии заключенного и его поведении. Примерно тоже самое, что происходит при принятии решения об УДО. Нужно получить психологическое заключение, заключение от руководства колонии, есть ли какие-то нарекания или поощрения за время отбывания наказания. В итоге делается вывод, представляет ли он общественную опасность и можно ли его помиловать. Выносятся рекомендации, которые рассматривает президент и принимает решение", - рассказал адвокат, подчеркнув, что украинский режиссер не намерен прекращать голодовку и переживает сейчас затяжной уже третий за время голодовки кризис состояния здоровья.

Ранее сообщалось, что состояние украинского режиссера и политзаключенного Олега Сенцова, который голодает в российской колонии, очень плохое. По словам его сестры, Сенцов практически не встает и отказывается от госпитализации.

УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу заявляет, что состояние здоровья незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает с 14 мая, оценивается российскими врачами как удовлетворительное.