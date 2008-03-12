В ЦИК опять нет кворума: четверо на больничном

Центральная избирательная комиссия отменила свое сегодняшнее заседание по рассмотрению вопроса о замещении депутатов БЮТ в Киевсовете.

Как передает корреспондент УНИАН, причина - отсутствие кворума.

Как сообщила журналистам в зале заседаний ЦИК заместитель главы Комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ, шестеро членов комиссии на сегодняшний день не могут принять участие в заседании.

В частности, по ее словам, в командировке находится глава комиссии Владимир ШАПОВАЛ, на больничном находятся Юрий ДАНИЛЕВСКИЙ, Андрей МАГЕРА, Александр ШЕЛЕСТОВ, Анатолий ПИСАРЕНКО, а Юрий ДОНЧЕНКО находится в отпуске.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ отметила, что голосов девяти членов комиссии, которые пришли на сегодняшнее заседание, недостаточно для его легитимности, следовательно, нет возможности начать это заседание. В связи с этим, сообщила она, заседание о признании избранными и регистрации новых депутатов БЮТ в Киевсовете назначено на завтра, 13 марта, на 11.00.

Как сообщал УНИАН, заседание ЦИК, на котором планировалось рассмотреть вопрос о признании избранными депутатов Киевсовета по представлению БЮТ, из-за отсутствия кворума также отменялись 6 и 11 марта.