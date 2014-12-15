Депутатов могут лишить зарплаты за прогулы

Автором законопроекта, текст которого размещен на сайте ВР, являются народные депутаты Андрей Ильенко, Михаил Головко, Юрий Левченко, Юрий Бублик, Олег Осуховский, Александр Марченко, Сергей Рудык.

Законопроектом предлагается исключить из части 5 статьи 33 Закона «О статусе народного депутата Украины» и по части 4 статьи 26 Регламента Верховной Рады ссылку на необходимость участия профильного парламентского комитета при определении вопросов относительно невыплат зарплаты народным депутатам за те дни, когда они без уважительных причин не выполняли определенных законами полномочий.

Кроме того, предлагается поручить председателю ВР в недельный срок после вступления закона в силу внести соответствующие изменения в распоряжения, регулирующие порядок учета рабочего времени и оплаты труда народных депутатов.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что «неоднократно поднимался вопрос о необходимости не выплачивать заработную плату депутатам за те дни, когда они без уважительных причин отсутствовали на своих рабочих местах в сессионном зале во время пленарных заседаний, на заседаниях комитетов, комиссий и т.д., но и до сих пор проблема не нашла своего должного решения». Отмечается, что действующим законодательством, в частности Законом «О статусе народного депутата Украины» и Регламентом ВР предусмотрено, что выплаты народным депутатам за те дни, когда они без уважительных причин не выполняли определенных законом полномочий, не проводятся, но только «по представлению комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики». «Указанные ссылки на необходимость отдельного представления профильного комитета для невыплат заработной платы депутатам, отсутствующим на своих рабочих местах, по сути, нарушают принцип равенства всех перед законом. Ведь депутат-«прогульщик» не отличается от любого другого работника, который пренебрегает своими должностными обязанностями», - говорится в пояснительной записке.