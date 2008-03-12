Тимошенко заявляет, что государственная машина становится на задние лапы

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет Центральную избирательную комиссию в «выполнении поручений» по нерегистрации новых депутатов от БЮТ в Киевcком городском совете.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Не может собраться ЦИК для того, чтобы официально предоставить статус тем депутатам горсовета на замену исключенных депутатов в соответствии с императивным мандатом. Самое удивительное, что та часть Центральной избирательной комиссии, которая представляет демократическую коалицию во главе с председателем ЦИК, как раз и саботирует принятие такого решения», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также пообещала сегодня на пресс-конференции обнародовать фамилии тех представителей ЦИК, которые «в соответствии с законом не принимают такое решение и практически выполняют абсолютно незаконные поручения и, собственно, под давлением, которое сейчас осуществляется на Центральную избирательную комиссию».

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что завтра, 12 марта, Конституционный Суд планирует рассмотреть представление, которое «может выхолостить содержание закона об императивном мандате».

По ее мнению, отказ от ключевых положений закона об императивном мандате приведет «к безграничности коррупции и не позволит партии очищать ряды от тех, кто нарушает принципы морали и Конституции».

«Вся государственная машина становится на задние лапы и работает в услугу тем коррумпированным чиновникам, которые способны раздавать взятки. Так происходит в нашей жизни. Или демократическая команда будет переламывать эту ситуацию, или мы будем соучастниками этих процессов, которые выглядят неприглядно», - считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, заседания ЦИК, на котором планировалось рассмотреть вопрос относительно признания избранными депутатов Киевсовета по представлению БЮТ, из-за отсутствия кворума уже были дважды перенесены.