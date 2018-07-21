На параде войск в День Независимости Украины покажут более 200 единиц военной техники (фото)

В Вооруженных силах Украины продолжается подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде 24 августа.

В День Независимости Украины, 24 августа, на параде войск в столице будут представлены более 200 единиц военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

«К 27-й годовщине Независимости Украины в Вооруженных силах Украины продолжается подготовка вооружения, военной техники и парадных расчетов к участию в параде войск ... В этом году на параде войск будет представлено более 200 единиц военной техники», - сказал он.

По словам Гуцуляка, все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле.

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Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на военном аэродроме в пгт Озерное (Житомирская область) проверил готовность военной техники, которую покажут на параде украинских войск по случаю 27-й годовщины Независимости Украины. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

«Все мероприятия по подготовке к параду происходят по графику и находятся на постоянном контроле. Все привлеченные военнослужащие прилагают немало усилий, чтобы парад ко Дню Независимости Украины состоялся на достойном уровне», — заявил Попко.