Российская певица Нетребко может потерять гражданство Австрии из-за поддержки сепаратиста Царева

Поступок оперной певицы Анны Нетребко, которая выписала благотворительный чек Донецком оперном театра и сфотографировалась вместе с Олегом Царевым с флагом так называемой «Новороссии» в руках, вызвал большой резонанс в Европе.

Как сообщает Радио Свобода, в Австрии, гражданство которой Анне было предоставлено в 2006 году с большой помпой, ее дуэт с лидером сепаратистов воспринят многими как безвкусный политический фарс.

Несколько дней назад в Петербурге всемирно известная российская оперная певица Анна Нетребко передала сертификат на миллион рублей, который она пожертвовала Донецком национальном академическом театра оперы и балета имени А.Б. Соловьяненко. Сертификат из рук певицы принимал на фоне флага так называемой "Новороссии" «председатель парламента» этого самопровозглашенного образования Олег Царев.

Представитель МИД Австрии сказал в интервью австрийской общественной телерадиокомпании ORF: «В любом случае это политическое заявление. Позволить сфотографировать себя с восточноукраинским сепаратистом и его флагом - это совершенно проблематично. Ясно, что такие фото немедленно будут использованы в пропагандистских целях». В австрийской прессе повторены опубликованы в социальных сетях требования о возврате Анной австрийского паспорта. Газеты Kronen Zeitung и Der Standart цитируют возмущенных авторов, которые написали в фейсбуке на странице Анны Нетребко: «Позор тебе, Анна!», «Отправляйся тогда уже в район военных действий!».

И это еще самые спокойные комментарии. В комментариях звучит возмущение, а также (прежде всего со стороны украинских поклонников таланта Нетребко) глубокое разочарование поступком певицы. Есть в отзывах и призывы к бойкоту концертов и спектаклей с участием Нетребко. Большинство все же сходится в умеренном рекомендации: «Оставайся лучше просто певицей!». Австрийская газета Wirtschaftsblatt напоминает также и о том, что гражданство Австрии было предоставлено Анне, несмотря на давно известную ее приверженность к Владимиру Путину. Цитируется фраза Нетребко о Путине: «Ему нет альтернативы!».

Читайте такжеЦарев с трудом ответил, зачем "Донбасс Опере" понадобился миллион рублей (видео)Авиакомпания «Австрийские авиалинии», чьим рекламным лицом несколько месяцев была Нетребко, заявила, что рекламный контракт с оперной дивой закончился в ноябре и продлевать его не планируется. Скорее всего, это не связано с акцией Анны Нетребко, но рекламный ролик с ее участием был сразу же убран из интернета после сообщения о позировании на фоне флага "Новороссии", а в YouTube он был переименован в частное видео.

По современным правилам создания и поддержания популярности звезд скандалы признаются необходимым элементом. Поспособствует ли нынешний скандал дальнейшей популярности Нетребко? На этот вопрос отвечает оперный критик Уве Фридрих.

«Сейчас Анна вызвала своим поступком прежде всего недоразумение, и в том, что эта история будет способствовать ее популярности, я сомневаюсь. В дальнейшем этот политический спектакль в Петербурге будет пятном на ее репутации, поскольку известным артистам их агенты и импресарио советуют политически поменьше, как здесь говорят, «вываливаться из окна». Анне будет напомнено о том, что она, кроме российского, имеет австрийское гражданство, и что для австрийцев ее поступок - шокирующий. Конечно, в донецком театре погибли декорации и костюмы, и, конечно же, хорошо, что Анна Нетребко помогает коллегам, помогает искусству. Но сделать это можно было, так сказать, в тишине, если человек действительно не хочет никакого политического месседжа. Этого сегодня уже недостаточно просто заявлять, что политическая сторона меня, мол, вообще не интересует. Так делали многие деятели культуры во времена Третьего рейха. Они говорили: «Я пел своего Вагнера, своего Верди, я играл своего Бетховена, и всего, что происходило вокруг меня, я по-настоящему и не видел, и не воспринимал». Делать подобные заявления в наше время негоже, это больше не проходит.

Анна Нетребко - хорошая певица, из которой как раз именно западный оперный мир и сделал так называемую диву, поскольку ее тип соответствует представлениям западных мужчин о экзотической женской красоте. Звание дивы обеспечивает рекордные гонорары, как пишут в прессе, на уровне 50 тысяч евро за спектакль. Я видел Нетребко во многих спектаклях, и у меня сложилось впечатление, что она на самом деле внутренне холодная, и миф о силе ее сценического воздействия - это миф, раздутый журналистами. Поэтому не очень верится в ее сценические влюбленности в оперных постановках.

То, что поступок Нетребко может ей навредить, видимо, успели быстро объяснить ее концертные агенты. Возможно, поэтому в ответ на лавину обвинений и недоразумения Нетребко написала на своей странице в Facebook: «Царев был представлен мне как единственный человек, который может обеспечить безопасную доставку средств театра в Донецке. Присутствие флага была не запланировано, и я оказалась не готова».

Анна во время передачи своего чека действительно наговорила много глупостей. Олег Царев рассказал «Русской службе новостей», что план мероприятия, на котором он вручил оперной певице флаг самопровозглашенной страны, согласовывался в течение двух недель: «Договорились о том, что обмениваемся флагами: мне вручат знамя Рериха, я вручу знамя Новороссии, и мы получим деньги».

Читайте такжеЦарев от имени "парламента Новороссии" написал письмо Деду Морозу (документ)Кроме всего, обозревателей удивляет и неосведомленность Анны Нетребко относительно состояния дел в театре, которому она захотела помочь, а также относительно того, на что именно пойдут его деньги. Анна говорила на презентации своего благотворительного поступка: «У меня в Донецке есть товарищи, молодые музыканты. Они рассказали, что театр частично разрушен, в театре холодно, но они все равно выходят на сцену. Я решила помочь, как могу, ведь искусство всегда поддерживает людей в любых ситуациях. А помощь особенно необходима там, где разрушается культура. Я поддерживаю только искусство и думаю, что война должна прекратиться как можно скорее».

На сайте театра и на сайте «Донецкой народной республики» можно прочитать, а в видеорепортажи из Донецка увидеть, что само здание театра в полном порядке, а от попадания снаряда поврежден склад с декорациями, что находится от самого театра на значительном расстоянии.

На что же пойдут деньги? По поводу этого много западных журналистов просто фантазируют. Пишут, мол, на то, чтобы заплатить зарплату актерам и восстановить уничтожены декорации. Но дойдут ли деньги до театра вообще?