СССР начал это еще в 1942 году: политолог объяснил важность подсчета убытков от вторжения РФ в Украину

По словам эксперта, подсчет убытков - это «важная основа для подачи в перспективе иска к России».

Межведомственный координационный орган по взысканию с России убытков «за разрушение Крыма и Донбасса», который намерены создать в Украине, должен заняться вопросом обобщения объемов и видов убытков, которые понесла страна вследствие вооруженной агрессии России и оккупации Крыма и Донбасса.

Об этом рассказал украинский политолог Михаил Басараб, передает Крым.Реалии.

По его словам, это «важная основа для подачи в перспективе иска к России».

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«Реинтеграционный закон признает факт вооруженной агрессии не только на территории Крыма, но и на Донбассе. Мы помним, что довольно долго длилась дискуссия о том, что Крым у нас признавался оккупированной территорией, а Донбасс нет. Это была игра Путина – развести эти два вопроса и дать им разную трактовку… Кстати, СССР начал готовить свою претензию к гитлеровской Германии в 1942 году. До победы было еще очень и очень далеко, то есть это было далеко идущее решение. Потому что на момент окончания войны у стран победительниц могло не быть обобщено этих убытков», – отметил украинский политолог.

Президент Украины Петр Порошенко 1 августа обратился к Кабинету министров с просьбой создать межведомственный координационный орган, который должен заняться взысканием с России убытков «за разрушение Крыма и Донбасса». Порошенко подчеркнул, что создание этого органа предусмотрено реинтеграционным законом, принятым в начале 2018 года.

Президент Украины Петр Порошенко подписал 20 февраля закон о реинтеграции Донбасса.