Порошенко хочет заставить Россию возместить ущерб за Донбасс и Крым

Президент Украины обратился к Кабинету министров с просьбой создать межведомственный координационный орган для подготовки иска против России.

Президент Украины обратился к Кабинету министров с просьбой создать межведомственный координационный орган для подготовки иска против России для возмещения убытков, нанесенных оккупацией Донбасса и аннексией Крыма.

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Как написал Порошенко на своей странице в Facebook, вследствие агрессии России уничтожается инфраструктура, разрушаются предприятия и экономический потенциал Донбасса и Крыма.

"Потому мы не должны медлить ни минуты относительно формирования консолидированной претензии Украины к России для возмещения причиненных убытков. Обратился к Кабинету Министров Украины с просьбой принять меры для скорейшего создания соответствующего межведомственного координационного органа", - написал президент.

Он отметил, что данный орган предусмотрен так называемым законом о реинтеграции Донбасса, принятым в январе этого года, который "четко подтверждает приверженность Украины мирному урегулированию и отражает мою идеологию мирной реинтеграции оккупированного региона".