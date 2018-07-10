Вопрос обновления состава ЦИК будет в повестке дня Рады в четверг – нардеп

Об этом председатель фракции «БПП» сообщил по итогам консультаций с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Вопрос обновления состава Центральной избирательной комиссии будет в повестке дня пленарного заседания Верховной Рады в четверг, 12 июля.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель фракции «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов сообщил журналистам по итогам консультаций лидеров фракций и групп с председателем парламента Андреем Парубием.

Как сказал Герасимов, позиция «БПП» заключается в том, что вопрос ЦИК является ключевым на этой пленарной неделе.

«Мы добились: вопрос обновления Центральной избирательной комиссии возвращен в повестку дня на четверг. Продолжаются консультации, мы работаем», - заявил он.