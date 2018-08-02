В КИУ назвали лидеров фракций, которые игнорируют работу в комитетах Рады (инфографика)

Бойко, Вилкул, Тимошенко и Ляшко имеют самые низкие показатели посещаемости комитетов ВР.

Сопредседатели парламентской фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко и Александр Вилкул, а также лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко не приняли участия ни в одном заседании комитетов Верховной Рады, в состав которых они избраны.

Как сообщили в Комитете избирателей Украины, в рамках проекта «Дословно» были проанализированы посещения председателями фракций ВР заседаний парламентских комитетов за время работы восьмой сессии (февраль-июль 2018).

Бойко, который является членом комитета ВР по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью, не присутствовал ни на одном заседании комитета, которых в течение февраля-июля было 12.

Вилкул не посетил ни одного из девяти заседаний комитета по вопросам европейской интеграции.

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Тимошенко не присутствовала ни на одном из четырех заседаний комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений. Как объяснили КИУ в аппарате комитета, ее не было «по уважительным причинам, связанным с участием в других мероприятиях как председателя депутатской фракции».

Кроме того, лидер фракции Радикальной партии, член комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Олег Ляшко принял участие лишь в 33% заседаний (4 из 12), лидер фракции «Самопомич», член комитета по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Олег Березюк посетил 58% (7 из 12), лидер фракции «Блок Петра Порошенко», председатель подкомитета по вопросам оборонно-промышленного комплекса и военно-технического сотрудничества Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Артур Герасимов - 79% (11 из 14), лидер фракции «Народный фронт», первый заместитель председателя комитета по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Максим Бурбак - 92% (11 из 12).

В КИУ напомнили, что в соответствии со ст. 24 закона «О статусе народного депутата Украины», народный депутат обязан присутствовать на заседаниях комитета, в состав которого он избран, и участвовать в его работе.