Адвокат Манафорта заявил, что украинские бизнес-партнеры требовали от него не регистрировать доходы
Во время заседания суда адвокат Пола Манафорта Томас Зенле заявил, что американский политтехнолог получал незарегистрированные доходы, потому что это было условием его украинских бизнес-партнеров.
"Они требовали, чтобы это было сделано именно в такой способ", - подчеркнул на суде Зенле, передает Украинская правда.
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По данным следствия, в Украине Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем, Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным, а также с другими приближенными к экс-президенту людьми.
Оплату за свои услуги в Украине экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США получал через тайные схемы.
Как сообщал УНИАН, 31 июля начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.
Федеральный прокурор на заявил, что Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины.