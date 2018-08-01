Адвокат Манафорта заявил, что украинские бизнес-партнеры требовали от него не регистрировать доходы

"Они требовали, чтобы это было сделано именно таким образом", - заявил адвокат Манафорта.

Во время заседания суда адвокат Пола Манафорта Томас Зенле заявил, что американский политтехнолог получал незарегистрированные доходы, потому что это было условием его украинских бизнес-партнеров.

"Они требовали, чтобы это было сделано именно в такой способ", - подчеркнул на суде Зенле, передает Украинская правда.

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По данным следствия, в Украине Манафорт сотрудничал с Виктором Януковичем, Ринатом Ахметовым и Сергеем Левочкиным, а также с другими приближенными к экс-президенту людьми.

Оплату за свои услуги в Украине экс-руководитель президентской кампании Дональда Трампа и лоббист интересов Виктора Януковича в США получал через тайные схемы.

Как сообщал УНИАН, 31 июля начался суд над Полом Манафортом, которого обвиняют в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов за почти 10 лет сотрудничества с бывшим руководством Украины.

Федеральный прокурор на заявил, что Манафорт открыл более 30 банковских счетов в трех зарубежных странах для получения и сокрытия своих доходов из Украины.